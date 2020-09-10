Отмена масочного режима в Новосибирске: губернатор сделал заявление

Глава региона отметил, что зимой 2021-2022 года, вероятнее всего, масочный режим в Новосибирской области будет действовать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отмена масочного режима в Новосибирске — глава региона рассказал, сколько еще сибирякам придется носить маску. Губернатор предполагает, что масочный режим может сохраниться в регионе вплоть до весны.

— Несмотря на то, что нам удалось значительно снизить заболеваемость, полностью болезнь, все-таки, не отступила. Вероятно, сказать о том, что мы коронавирус победили можно будет только после массовой вакцинации. И именно поэтому сейчас нельзя пренебрегать мерами безопасности и полностью отказываться от ограничений. В том числе и от масочного режима. Конечно, я понимаю, что носить маску круглый год — это сложно. Именно поэтому я надеюсь, что масочный режим будет полностью отменен по окончании эпидсезона, то есть, предстоящей весной, — сказал Андрей Травников на встрече с журналистами 10 сентября.

При этом глава региона отметил, что зимой 2021-2022 года, вероятнее всего, масочный режим в Новосибирской области будет действовать, особенно после начала эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ.

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