В Новосибирске у детского сада появилась необычная живая изгородь из вязов

Живая изгородь понравилась и взрослым, и детям. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Новосибирский детский сад № 495 теперь может похвастаться необычной живой изгородью: там высадили 31 вяз и 31 кустарник пузыреплодника калинолистного .

- Раньше здесь росли тополя. Сейчас мы по всему городу их заменяем, потому что, к сожалению, многие из них в аварийном состоянии. Жителям близлежащих домов захотелось видеть на месте снесенных аварийных тополей более благородные деревья, «Горзеленхоз» предложил молодые вязы от 1,5 до 2 метров высотой, им уже около 10 лет, – отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

На посадку деревьев вышли сотрудники детского сада № 495, жители домов и специалисты МКУ «Горзеленхоз».

В работах поучаствовали десятки сибиряков. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

- Композицию из деревьев подбирал ландшафтный дизайнер. Здесь сложные технические условия для роста: подпорная стенка со стороны детского сада вносит свои ограничения для размещения деревьев, поэтому крупные деревья – тополя, липы, ели – мы посадить не можем, у них охранная зона – пять метров. Выбирали деревья третьей величины – вязы и кустарники – пузыреплодник калинолистный. Таким образом мы уменьшим просматриваемость со стороны детского сада и дворовой территории – все-таки, нужно было их разграничить», – подчеркнула директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Как отметил заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, высадка деревьев стала очередным этапом в благоустройстве детского сада:

- Работы продолжались все лето: нам пришлось торопить подрядчика. Были сделаны новые теневые навесы, обсыпана территория, и в ходе этих работ часть старых деревьев пришлось снести. Жители попросили восстановить озеленение, и мы обратились к «Горзеленхозу». И, получается, что мы выполнили еще и наказ жильцов. Теперь и жители соседних домов подходят и спрашивают, когда их двор облагородят. И эту работу мы будем продолжать – мы продлим аллею и с противоположной стороны, - пообещал Ренат Исмайлович.

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