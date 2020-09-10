«Порадовали старика»: новосибирского пенсионера растрогали школьники, которые убрали мусор в Заельцовском парке

Уроки на свежем воздухе проходят интересно и с пользой. Фото: предоставлено администрацией МБОУ СОШ № 83.

В редакцию КП-Новосибирск обратился военный пенсионер Анатолий Кочнев. Мужчина несколько дней подряд из окна наблюдал за школьниками, которые наводили порядок на территории Заельцовского парка в Новосибирске. Пожилой человек был очень впечатлен необычными уроками ребят, которые приносят пользу не только ученикам, но и всему городу.

— Порадовали старика! — рассказал КП-Новосибирск Анатолий Кочнев. — Так приятно смотреть на такую молодежь. У нескольких классов сначала проходили тут занятия, а потом вижу — пришли дружно с пакетами, с родителями, может быть, или учителями, и дружно навели порядок.

Над порядком трудились несколько классов. Фото: предоставлено администрацией МБОУ СОШ № 83.

Борцами за чистоту оказались ученики 83-й новосибирской школы. Директор учебного заведения пояснила, что это не отдельная экологическая акция, а учебный процесс.

— Такие занятия проводятся в рамках межпредметного курса «Полевая школа», — говорит директор школы № 83 Елена Корниенко. - Таким образом мы формируем у детей целостное и экологическое восприятие окружающего мира родного города. Это было практическое занятие. В нем участвовали ребята из 3,4,7 и 5 классов, их родители и педагоги.

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