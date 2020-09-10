Четвертый мост через Обь планируют достроить к декабрю 2022 года

Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста серьезную задачу — достроить 4-й мост к декабрю 2022 года. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

В Новосибирске появится четвертый мост через Обь — на стройплощадке в Ленинском районе побывали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Зампред Правительства России Марат Хуснуллин и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив. Также в рамках рабочей поездки Зампреда в Новосибирскую область, он побывал на стройплощадке школы в микрорайоне Береговой.

Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста серьезную задачу — достроить 4-й мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

— Мы посетили площадку строительства 4-го моста и договорились с подрядчиком о том, что при правильном перераспределении финансирования он сможет сдать мост почти на год раньше. Дополнительные средства на ближайшие годы выделены Президентом России тем регионам, которые работают ускоренными темпами, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Реализация проекта контролируется Правительством региона. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Реализация проекта контролируется Правительством региона. Глава региона, в свою очередь, отметил, что развитие строительного комплекса особенно важно для Новосибирской области.

— Благодарю Президента России Владимира Путина, Правительство РФ за то, что в этом году, несмотря на все сложности, была оказана очень серьезная поддержка строительной отрасли. Наши новосибирские строители откликнулись на это высокими темпами и инфраструктурного, и жилищного строительства — идет активная работа и в аэропорту «Толмачево», и на площадке 4-го моста, и на подъездных дорогах к новому ледовому дворцу спорта. Сегодня наш партнер — компания «ВИС» — взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали 4-го моста в декабре 2022 года. На это выделены 8 миллиардов рублей. Речь идет не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования, — пояснил Андрей Травников.

А в микрорайоне Береговой на несколько месяцев раньше планируется закончить строительство школы. Сдать ее строители должны будут не к декабрю, а к 1 сентября 2021 года. Школу возводят на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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