Новосибирец утонул во время сплава на Алтае: его тело достали друзья

На Алтае новосибирец погиб во время сплава на реке Кураган. Фото: Виктория МИНАЕВА

На Алтае новосибирец погиб во время сплава на реке Кураган. Он отдыхал там вместе с группой друзей. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в МЧС по Републике Алтай.

— Тургруппа у нас зарегистрирована не была, мы узнали об этом происшествии только после того, как произошло ЧП — погиб один из участников. По словам самих туристов, им удалось достать тело погибшего из воды, сейчас они находятся около места происшествия, ожидая прибытия полицейских и следователей, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Республике Алтай.

В МЧС также добавили, что какой-либо информации о том, что кто-то из группы терпит бедствие или нуждается в помощи, у них нет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала историю сибирячки Татьяны Сульгиной, которая пропала во время заплыва в Катуни. Женщина попросила школьницу-дочку своих знакомых снять на видео, как она поплывет, однако в один момент все пошло совсем не по сценарию: Татьяна стала скрываться под водой. Спасателей на место вызвали ее знакомые, женщину до сих пор не нашли.

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