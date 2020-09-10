Подведены итоги работы в августе

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

За месяц было пресечено 136 правонарушений, 25 правонарушителей были задержаны и переданы сотрудникам полиции. Всего в августе взаимодействие с правоохранительными органами осуществлялось 79 раз.

Самым резонансным событием месяца стало задержание бойцами ГБР ГВАРДИИ вооруженного пистолетом нетрезвого жителя села Плотниково, который угрожал оружием продавцу магазина на улице Воинской.

Другие ситуации, на которые вызывались группы быстрого реагирования, - это конфликты и скандалы в учреждениях торговли, местах продажи разливных спиртных напитков, случаи хищений (краж) в магазинах и факты мелких правонарушений, совершенных, как правило, нетрезвыми лицами без определенного места жительства.

Особой заслугой сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в августе 2020 года стало задержание банды расхитителей линий связи, принадлежащих Новосибирскому филиалу ПАО «Ростелеком».