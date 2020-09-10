Даже ребенка не постеснялся: дебошир, куривший при школьнице, устроил драку с полицейскими

Мать вызвала полицию, потому что сын курил и пил при ребенке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцу придется отвечать в суде за собственный дебош, который он устроил 6 января 2020 года в одном из домов на улице Железнодорожной. По данным прокуратуры, безработный мужчина пришел домой с другом, начал курить и пить водку. Мать 35-летнего дебошира попросила не курить дома при 16-летней племяннице, но сын грубо отказался. Пенсионерка вызвала полицию и стала заполнять заявление.

В этот момент пьяный сын стал оскорблять мать, хватать за руки и пытаться вырвать заявление. Сотрудники ППС вступились за женщину и вывели дебошира в коридор. Там подсудимый стал бить полицейских локтями в грудь, на него надели наручники. Это не помогло — дебошир стал пинать полицейских, в итоге его скрутили.

— Подсудимый сначала отрицал вину, но к концу процесса все признал и извинился. Ранее мужчина был не единожды судим за кражи и грабежи. Суд назначил ему два года реального лишения свободы в колонии, приговор в законную силу не вступил, — сообщил помощник прокруора Железнодорожного района Иван Милюков.

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