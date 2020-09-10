Сибирячка, перевернувшаяся в машине с детьми, была пьяной

Сибирячка перевернулась в машине с двумя детьми. Фото: ГИБДД Новосибирска

В ГИБДД Новосибирска сообщили о том, что девушка, перевернувшаяся на машине с двумя дочками, была выпившей. К счастью, дети, со слов мамы, были пристегнуты.

Напомним, 10 сентября, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В машине «Хонда Цивик» перевернулась мать с двумя дочками.

41-летняя женщина-водитель ехала по улице Забалуева у дома № 11 по 12-ому Порт-Артурскому переулку она не справилась с управлением, и машина опрокинулась. В результате женщина и две девочки 7 и 10 лет были госпитализированы, у них на данный момент зафиксированы только ушибы.

Точную причину, по которой автомобиль перевернулся, установят полицейские.

Напомним, 10 сентября случилось массовое ДТП: в Новосибирске ночью столкнулись «УАЗ» и «Лада Приора», пострадали 5 человек.

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