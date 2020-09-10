Новосибирские следователи проверяют школьницу, которая надругалась над студентом бутылкой

Следователи проведут проверку после статьи КП-Новосибирск о том, как 15-летняя школьница надругалась над студентом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи проведут проверку после статьи КП-Новосибирск о том, как 15-летняя школьница надругалась над студентом на своем дне рождения. Это произошло в поселке Маслянино под Новосибирском. Напомним, случившееся попало на кадры видеоролика, который вскоре стал гулять по мессенджерам. Парень теперь рискует стать изгоем в поселке, а на девочку заявили в полицию.

— Была организована доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего уточняются. По результатам этой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

КП-Новосибирск удалось пообщаться с героями этой истории, а также с юристом, чтобы разобраться, что и кому из участников вечеринки может грозить.

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