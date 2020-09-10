«Так орут, что даже закрытые окна не спасают»: сибирячка сняла скандальный ролик с потасовкой школьников

Сибиярчка сняла на видео, как дерутся школьники. Фото: стоп-кадр, Юлия Колотвина

Жительница Новосибирска Юлия Колотвина сняла на видео, как дерутся школьники, и опубликовала ролик в соцсети. Женщина утверждает, что такое происходит каждый день под ее окнами.

— Вот так дети школы №179 развлекаются около жилого дома, причем не первый день, — написала Юлия в группе «На ОбьГЭСе».

На кадрах — толпа школьников. Двое из них пытаются друг друга ударить, вокруг стоит толпа, которая подбадривает дерущихся мальчишек.

Под постом с роликом разгорелась дискуссия. По всей видимости, родителей детей, которые попали в кадр, возмутило то, что женщина опубликовала видео в соцсети.

— Неужели на видео не видно, что факта драки даже нет. Одна скудоумная женщина от своего безделья сняла непонятное видео через кусты деревьев, — поделилась эмоциями с КП-Новосибирск Мария.

Юлия, автор ролика, попыталась объяснить, для чего она это сделала. По словам женщины, ей мешают крики школьников. В этом ее поддержал сосед Андрей.

— Они так орут, что даже закрытые окна не спасают, — написал мужчина в комментариях.

Большинство подписчиков паблика уверены, что в драке школьников нет ничего плохого, так они якобы самоутверждаются.

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