В Новосибирске ремонтируют общежитие НГУ

Мэр Анатолий Локоть прповел выездное совещание. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Мэр Анатолий Локоть побывал в общежитии №8 НГУ, где проводится ремонт. Во время выездного совещания глава города отметил:

- Сейчас в здании общежития № 8 идет капитальный ремонт, там будут обновлены все инженерные сети. Если уж наводить порядок, то на всей территории комплексно, – уверен мэр Анатолий Локоть.

Напомним, здание общежития НГУ № 8 было построено в 1972 году, оно состоит из двух девятиэтажных «свечек» и перехода между ними. Капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. Сейчас ремонт идет в одной из двух «свечек», общая площадь ремонтируемых помещений – 600 квадратных метров.

Общежитие скоро отремонтируют.

План работ большой: в здании будут заменены все инженерные сети, закуплена новая мебель, бытовая техника, проведена интернет-связь. САм ремонт обойдется в более, чем 120 миллионов рублей, на оснащение потребуется еще около 25 млн рублей. Все работы планируют завершить уже в январе 2021 года – к началу второго семестра.

Сибиряки попросили главу города помочь привести в порядок и близлежащие улицы:

- Улица Пирогова не только студенческая улица, но и улица, на которой находится Центральная клиническая больница Академгородка. И не только студенты и преподаватели, жители, посещающие ЦКБ, регулярно жалуются на плохое состояние тротуара с обеих сторон улицы. Кроме того, требуют замены опоры освещения, – считает журналист, выпускник НГУ Ерлан Байжанов, проживающий в Советском районе.

Мэр Анатолий Локоть заверил, что даст поручения профильным департаментам оценить ситуацию на улице Пирогова. Он отметил, что в следующем году начнется замена фонарных столбов на территории НГУ.

Всего же в Академгородке более тысячи бетонных фонарей, которые были установлены еще в 60-е годы. Часть из них уже заменили в предыдущие годы – на ул. Ильича вместо них установили светящиеся столбы. Остальные постепенно тоже приведут в порядок.

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