«Родные не смогли найти сами»: в лесу под Новосибирском заблудился 71-летний грибник

Пенсионер пропал в Кудряшовском бору.

В Кудряшовском бору под Новосибирском заблудился 71-летний Василий Иванович Родионов. 9 сентября он приехал туда с родными из Колывани за грибами. Но в назначенный час не вернулся к машине, и семья всю ночь пыталась найти его сама.

— Родные звонили ему по телефону, он рассказывал, где находится. Но когда они шли к нему, оказывалось, что дедушка ушел от места встречи, пытаясь выйти к машине сам. По дороге заблудился. После 5 часов утра связь пропала: либо разрядился телефон, либо он вышел в то место бора, где связь недоступна. Родные обратились в полицию и к нам только сегодня. Сейчас экипажи выехали в лес на разведку, а затем будем объявлять общий сбор, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У пропавшего пенсионера рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темные глаза и седые волосы. Был одет в камуфляжную куртку, черные брюки и черные галоши с мехом.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 -52 или 112.

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