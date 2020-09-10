В Новосибирске наградили победителей квеста «Карта нашей Победы»

Автор фото: Константин Круглянский

Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Цель проекта «Карта нашей Победы» - рассказать об улицах, зданиях и предприятиях, имеющих отношение к истории военных лет, дать участникам возможность погрузиться в атмосферу тех далеких событий. Организатор квеста - АНО «Центр «Культурный город».

В ходе приключенческой игры желающим были предложены несколько вариантов участия: пеший маршрут, авто- и велопробег по знаковым местам Новосибирска и Новосибирской области. В каждой локации происходили театрализованные представления.

Организаторов, победителей и призеров квеста поздравил депутат Государственной Думы РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин.

- Я считаю, что проект «Карта нашей Победы» - замечательная идея отметить 75-летие Великой Победы и очень яркая поздравительная открытка нашему любимому городу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Поэтому каждый заслуживает поздравлений. Большое спасибо участникам и организаторам, все большие молодцы! - отметил Александр Карелин.

После церемонии награждения участники поделились своими впечатлениями:

- У нас был автомобильный маршрут, на его прохождение ушло около 4 часов. Самое сложное - первое задание. Главное, что проект подарил нам незабываемые эмоции и воспоминания. Актеры на локациях играли хорошо. Они сами наслаждались процессом и вовлекали нас в происходящее.