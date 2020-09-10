В Новосибирске мать семи детей подала в суд на чиновников, чтобы получить льготное авто

Многодетная мать настроена добиться автомобиля через суд. Фото: Алена Любимова.

Елена Расторгуева подала заявку на приобретение льготного транспорта в Министерство соцразвития региона, но получила отказ. Чиновники посчитали, что раз старшему ребенку уже исполнилось 18 лет, то автомобиль многодетной семье не положен.

— Старшая дочь хоть и достигла совершеннолетия, но проживает с нами в одной семье и учится в институте, — говорит Елена. — Происходит неверное толкование закона, ведь многодетной семьей на территории Новосибирской области считаются семьи с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком 23 лет, если он обучается по очной форме.

Через суд Елена Расторгуева требует признать незаконным отказ Министерства и все-таки поставить ее семью в очередь на приобретение или выдачу автомобиля.

Иск принят в Центральном районном суде. Заседание назначено на 13 октября.

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