В Новосибирске мать семи детей подала в суд на чиновников, чтобы получить льготное авто

Многодетная мать настроена добиться автомобиля через суд. Фото: Алена Любимова.
Елена Расторгуева подала заявку на приобретение льготного транспорта в Министерство соцразвития региона, но получила отказ. Чиновники посчитали, что раз старшему ребенку уже исполнилось 18 лет, то автомобиль многодетной семье не положен.
— Старшая дочь хоть и достигла совершеннолетия, но проживает с нами в одной семье и учится в институте, — говорит Елена. — Происходит неверное толкование закона, ведь многодетной семьей на территории Новосибирской области считаются семьи с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком 23 лет, если он обучается по очной форме.
Через суд Елена Расторгуева требует признать незаконным отказ Министерства и все-таки поставить ее семью в очередь на приобретение или выдачу автомобиля.
Иск принят в Центральном районном суде. Заседание назначено на 13 октября.
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