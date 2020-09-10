Сибирячка с двумя дочками перевернулась на иномарке: дети в больнице

У пострадавших диагностировали ушибы.

В четверг, 10 сентября, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В машине «Хонда Цивик» перевернулась мать с двумя дочками. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— В 7:40 41-летняя женщина-водитель двигалась по улице Забалуева у дома № 11 по 12-ому Порт-Артурскому переулку она не справилась с управлением, и машина опрокинулась. В результате женщина и две девочки 7 и 10 лет были увезены в больницу, у них на данный момент зафиксированы только ушибы, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Мать пояснила сотрудникам ГИБДД, что все были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, 10 сентября случилось массовое ДТП: в Новосибирске ночью столкнулись «УАЗ» и «Лада Приора», пострадали 5 человек.

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