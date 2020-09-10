«Там густой лес и болото»: под Новосибирском 32-летний мужчина пошел в лес за шишками и пропал

Сибиряк ушел в лес за шишками и исчез. Фото: «Лиза Алерт»

В Колыванском районе Новосибирской области пропал 32-летний Станислав Катугин. Мужчина ушел в лес между селами Королевка и Пихтовка и не вернулся. О нем ничего неизвестно с 5 сентября. Родные забили тревогу.

— Выходил на связь с родными, а потом перестал. Там лес труднопроходимый: болото и река, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные и короткие, глаза карие.

Станислав был одет в черную куртку, бежевый свитер, серый жилет, черные штаны и черные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 -52 или 112.

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