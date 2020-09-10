В Новосибирске после ДТП перевернулся автомобиль: водитель вылез через багажник

В четверг, 10 сентября, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Возле дома № 135 по улице Немировича-Данченко столкнулись три автомобиля. Один из них перевернулся на крышу.

Последствия аварии заметили водители, проезжавшие мимо.

— Авария была в 11:00. Мужчине из «перевертыша» помогли вылезти через багажную дверь, — рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» очевидица Лана.

Перевернутую машину заметили очевидцы. Фото: Артем Плужник

Очевидцы также сообщили, что помощь медиков понадобилась девушке. Однако медики эту информацию опровергли.

— «Скорая» выезжала, но пострадавших в ДТП нет, так как никто за помощью к доктору не обратился, — сообщила КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

В пресс-службе ГИБДД по городу КП-Новосибирск сообщили, что авария зарегистрирована как ДТП с материальным ущербом. Сейчас выясняется, кто из участников аварии проехал на красный сигнал светофора.

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