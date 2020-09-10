Пять новосибирцев пострадало в ДТП с внедорожником: два автомобиля столкнулись на пустом перекрестке

В ДТП пострадали пять человек. Фото: ГИБДД Новосибирска

В четверг, 10 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Авария произошла на перекрестке у дома №253/4 на улице Бориса Богаткова. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Около двух ночи 45-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадал водитель УАЗ Патриот, у него ушиб мягкий тканей левого плеча и бедра, дисторсия шейного отдела позвоночника. Водитель «Лады» получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы, его пассажир госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга и ушибленной раной лба, еще один пассажир «Лады» получил сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, ушиб мягких тканей грудной клетки, также пассажир «Лады» 1998 года рождения госпитализирован с переломом левой скуловой кости, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Сейчас полицейские устанавливают все детали аварии.

Напомним, в ночь на воскресенье, 6 сентября, в центре Новосибирска произошла авария, в которой погиб 18-летний парень. Машина, на которой он ехал с другом, врезалась в ограждение. В соцсетях очевидцы сообщают, что молодой водитель взял машину у брата — покататься по городу с другом. При этом неизвестно, были ли у него права на вождение.

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