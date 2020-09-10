Новосибирская школьница извинилась перед студентом за то, что надругалась над ним бутылкой

После статьи в СМИ школьница принесла извинения студенту.Фото: предоставлены потерпевшим

15-летняя школьница извинилась перед студентом за надругательство бутылкой и скандальное видео после публикации КП-Новосибирск. Напомним, парень стал жертвой насилия во время дня рождения.

Сейчас в ГУ МВД по Новосибирской области, по факту публикации скандального ролика проводится проверка.

Ролик увидела даже директор школы - и заявила в полицию. Фото: предоставлены потерпевшим

— Я сегодня пришел в колледж, одногруппники и старшие студенты стали говорить мне: «Про тебя написали статью, опять ты опозорился!». Оператора скандального ролика я еще не видел, раньше он жалел меня, а теперь намерен серьезно избить меня. Ну пусть попробует, ему же хуже будет, — сообщил КП-Новосибирск пострадавший студент.

А вот сама 15-летняя школьница, которая уговорила парня снять штаны, После статьи КП-Новосибирск написала парню: «Извини меня, пожалуйста».

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