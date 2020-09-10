Все ученики начальной школы Новосибирска получают горячее питание бесплатно

Питание детей находится на контроле у мэрии Новосибирска. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Специалисты департамента образования мэрии города Новосибирска провели выездное совещание в комбинате питания Ленинского района на базе МБОУ СОШ № 187. Обсуждали они бесплатное питание для учеников первых-четвертых классов – младшеклассники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Причем не менее одного раза в день – горячий напиток также входит в состав комплексного обеда.

- Если родители захотят, чтобы ребенок ел в школе второй раз – можно также питаться горячим или буфетной продукцией, которая есть в столовой, но уже за свой счет. Установленная стоимость из трех бюджетов – федерального, регионального и городского – 65 рублей 47 копеек. До начала 2021 года выделено около полумиллиарда рублей», – отметил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

По санитарно-эпидемиологическим требованиям детям, которые учатся в первую смену, должны приготовить на завтрак горячее блюдо, горячий напиток и закуску. На обед школьникам второй смены – первое и второе блюда, компот.

- На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Может быть и усиленный завтрак, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка. Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое – борщ, рассольник; второе – котлета или натуральное мясо и гарниры – в зависимости от того, что давалось на завтрак или от того, какой будет суп: если суп овощной, то гарнир из крупы и наоборот. На обед полагается компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов, – отметила директор МАУ «Комбинат питания Ленинского района» Наталья Надёжкина.

По словам врач-диетолога, кандидата медицинских наук, директора Сибирского федерального центра оздоровительного питания Якова Новоселова, в Новосибирске работа над повышением качества питания в школах была начата несколько лет назад. За эти годы удалось не только обновить оборудование в садах и школах, но и наладить контроль закупаемых для них продуктов, исключив попадание в школьную столовую фальсифакатов.

- Нам удалось через Москву через общественную палату, через совет федерации сделать так, чтобы было принято новое законодательство, новое распоряжение и сегодня каждая школа обязана проводить экспертизу, чтобы не было пальмового масла вместо молока и так далее. Мне очень жалко другие регионы, потому что организовать систему контроля – это тяжелейший процесс. Нам повезло, мы вместе с мэрией два года назад все сделали и отработали. Нам просто придется увеличить количество этих проверок, потому что новые нормативы экспертизы распространяются не только на школы и детские сады, но и на вообще все детские учреждения.

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