«Спрятал под полом и залил бетоном»: новосибирец убил свою мать и получал за нее пенсию

Новосибирец убил мать и получал за нее пенсию. Фото: архив КП
Кировский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину убившего мать. Он забил ее до смерти, а тело спрятал. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
— Выпивший 37-летний мужчина разозлился на мать и забил ее до смерти руками и предметом, который в ходе следствия установить так и не удалось. Женщина от полученных травм скончалась. Он спрятал ее тело: вырыл яму под полом, положил туда мертвую пенсионерку и залил бетоном, — рассказали в ведомстве.
После убийства мужчина оформил на себя доверенность и несколько месяцев получал за пожилую мать пенсию. Ему выплатили больше 80 тысяч рублей.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, КП-Новосибирск уже писала о том, что сибирячка убила мать из-за того, что она постоянно попрекала женщину маленькой зарплатой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«В гневе ударила ее 8 раз ножом»: сибирячка зарезала недовольную мать, пока развешивала белье.
Женщина часто ссорились по любым бытовым поводам. (подробнее)