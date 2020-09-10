«Спрятал под полом и залил бетоном»: новосибирец убил свою мать и получал за нее пенсию

Новосибирец убил мать и получал за нее пенсию. Фото: архив КП

Кировский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину убившего мать. Он забил ее до смерти, а тело спрятал. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— Выпивший 37-летний мужчина разозлился на мать и забил ее до смерти руками и предметом, который в ходе следствия установить так и не удалось. Женщина от полученных травм скончалась. Он спрятал ее тело: вырыл яму под полом, положил туда мертвую пенсионерку и залил бетоном, — рассказали в ведомстве.

После убийства мужчина оформил на себя доверенность и несколько месяцев получал за пожилую мать пенсию. Ему выплатили больше 80 тысяч рублей.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, КП-Новосибирск уже писала о том, что сибирячка убила мать из-за того, что она постоянно попрекала женщину маленькой зарплатой.

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