В Новосибирске экстренно приземлились два самолета

Причиной задержки стали туманы в городах Сибири. Фото: Виктория МИНАЕВА

В четверг, 10 сентября, в новосибирском аэропорту «Толмачево» экстренно приземлились два самолета: «Москва-Барнаул», и «Москва-Томск». В двух городах взлетную полосу окутал плотный туман.

Об этом КП-Новосибирск рассказали в транспортной прокуратуре.

Самолеты до сих пор находятся в воздушной гавани Новосибирска, их вылет отложили на три часа: если изначально вылет планировался в 8:40 и 8:45, то теперь самолеты покинут воздушную гавань Новосибирска в 12:00.

— Когда погода в городах прибытия нормализуется, полет продолжится, сейчас он запланирован на 12 часов. Пассажиры сейчас в «Толмачево», их кормят, поят, — рассказала старший помощник прокурора Западно-сибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.

Аэропорт «Толмачево» работает в штатном режиме. Но еще утром Новосибирск окутывал густой туман.

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