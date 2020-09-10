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Общество

Учиться с обновленным сервисом«Ростелеком. Лицей» стало проще

«Ростелеком» представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Теперь здесь есть видеоуроки по всем школьным предметам, кроме физкультуры, лекции от преподавателей ведущих образовательных учреждений России, курсы финансовой и цифровой грамотности и другой дополнительный контент.

«Лицей» рассчитан на учеников 1-11 классов и позволяет учиться онлайн. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

-Сервис «Ростелеком. Лицей» постоянно развивается - как и школьники, для которых он создан. Например, теперь каждый ученик в режиме онлайн видит прогрессв процентах: сколькопредметов и тем пройдено, какие уроки удалось выучить без ошибок, а к чему еще необходимо вернуться. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, позволяющие повторно отвечать на вопрос и тем самым закреплять полученные знания», - подчеркнул Александр Бойкиня,заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

В дополнение к основной учебной программе в «Лицее» есть курсы, благодаря которым школьники могут развить логику, память и креативность. Например, модуль «Ментальная арифметика» позволит увеличить скорость мышления и повысить концентрацию внимания. Также в «Лицее» можно прослушать курс по основам маркетинга или научиться безопасно проводить химические эксперименты.Среди новых предложений - авторский модуль «От нуля до Intermediate», который разработан так, чтобы освоить тонкости английского языка ученикам 5-11 классов.

Образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября абонемент на 9 месяцев по акции можно купить за 890 рублей в «М.Видео».

Образование