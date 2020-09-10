«Я в это не верю»: сибирячка, которая 26 лет искала родную маму, узнала о трагедии

Сибирячке сообщили о том, что мама, которую она ищет 26 лет, умерла. Фото: личный архив

Жительница Искитимского района Новосибирской области Татьяна Боксорн 26 лет ищет свою родную маму. О том, что ее удочерили, женщина узнала, когда ей было 11 лет. По ее словам, она выросла в чужой семье, где приемная мама выпивала.

Из справки ЗАГСа она узнала, что до 1984 года она носила имя Татьяна Валерьевна Ушакова. После того, как ее удочерила семья Степаненко, девочка получила отчество Игоревна. Сибирячка хочет о многом поговорить с родной матерью и показать ей внучку, но мачеха не раскрывает тайну удочерения.

Помочь женщине решили журналисты с «Первого канала», сообщает издание «Сибкрай.ru». Они связались с сибирячкой.

— У меня попросили номер телефона приемной мамы, адрес ее и мой. Обещала поговорить с моей приемной мамой и рассказать, как все прошло!» — вспоминает Татьяна.

А некоторое время спустя сибирячке сказали, что ее мама умерла. Но Татьяна отказывается верить в это, ведь никаких подтверждающих документов ей не показали. Она намерена продолжить поиски мамы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня домогался приемный отец»: удочеренная сибирячка ищет родную маму.

Татьяна хочет встретиться с биологическими родственниками и рассказать, как сложилась ее жизнь с неродными родителями. (подробнее)