Сибирячку, которую избил парень из-за того что ее сестра — блогер, госпитализировали

Сибирячку, которую избил парень, госпитализировали. Фото: Анна Кузьмина

Жительницу Новосибирска по имени Анна, сестру блогера Софии Савенковой, после избиения госпитализировали. На девушку напал ее парень. Конфликт возник после того, как семья молодого человека начала обзывать сестру Анны. Девушка пыталась пресечь оскорбления. По словам девушки, сестра ее молодого человека завидовала хорошему заработку блогера. После словесной перепалки парень Анны ее избил, заявив, что из-за нее он поссорился со своей сестрой.

— Пришла после учебы и почувствовала, что мне становится хуже. Сильно болит голова. Я вызвала врачей «скорой помощи», — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Медики, осмотрев избитую девушку, приняли решение госпитализировать ее. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Сибирячка рассказывала, что парень бил ее ногами по голове, животу и пояснице, а также пытался задушить.

По словам девушки, как только она смогла добраться до дома, она написала заявление в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию пока не прокомментировали.

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