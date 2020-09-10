Погода в Новосибирске на 10 сентября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 10 сентября 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 10 сентября 2020 года: синоптики снова обещают пасмурное небо и холод.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +12-14 градусов, ночью +6-8. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9-14 градусов, ночью +3-8 градусов. Ожидается облачность, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем достигнет максимум +12-14 градусов.

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