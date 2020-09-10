Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирус пока не покидает регион. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 391 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 56 человек, выздоровели 59 пациентов.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 38 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 2 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 885 человек, в том числе у 696 детей, при этом выздоровели 10 640 пациентов, к сожалению, скончались 384 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты. В скором времени планируют открыть кинотеатры.

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