«Мама, давай играть»: маленькие манулы в Новосибирском зоопарке не дают покоя родителям

В Новосибирском зоопарке подрастают котята манулов. Фото: Анна НОВИКОВА

В Новосибирском зоопарке подрастают котята манулов. Малыши уже давно стали любимчиками всех посетителей и пользователей соцсетей, ведь озорные котята часто попадают в объектив фотокамер.

— Маленьким манульчикам нравится играть за будкой, — подписала свой видеоролик постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видео видно, что котята с интересом обследуют весь свой вольер. Некоторые из них и правда прячутся от чужих глаз за своей будкой, некоторые вальяжно лежат в своих «гамаках», а некоторые из малышей не могут усидеть на месте и не дают покоя своим родителям.

В комментариях под видео многие сибиряки написали, что котята очень быстро растут. Но при этом не перестают оставаться милашками:

— Подросли котята, однако.

— Какие хорошенькие толстячки!

— Им бы мячики туда или лазерную указку, — пишут люди.

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