«Успел съесть две ложки»: новосисбирцу в кафе подали суп с тараканами

Новосибирец хотел съесть в кафе том ям, но в супе оказались два таракана. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирец хотел съесть в кафе том ям, но в супе оказался неожиданный ингредиент — два таракана. Фотографию такого «блюда с добавкой» мужчина опубликовал в сети.

— В кафе я пришел 9 сентября, купил там том ям с морепродуктами, рассчитался картой. Обошелся мне этот супчик примерно в 300 рублей. И, когда я уже успел съесть пару ложек, обнаружил там странный «ингредиент» — двух тараканов. Один большой, другой чуть меньше. Хорошо, что хоть их съесть не успел. Позвал официанта, чтобы вопрос этот решить, но особо извиняться никто не спешил. Конечно, деньги мне вернули, но даже не подумали предложить взамен другое блюдо или поменять суп. Администратор мне тоже это все никак не прокомментировала. Ушел оттуда с неприятным осадком, — рассказал КП-Новосибирск Станислав, который купил этот суп.

Сибиряк написал отзыв на портале Фламп.ру и надеется на ответ от заведения. Мужчина не исключает, что может потребовать от кафе компенсацию.

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