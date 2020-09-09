«Воды по колено, ходить невозможно»: новосибирцы жалуются на тротуар, который топит в дожди

По словам людей, в дождь там просто невозможно пройти. Фото: Кадр из видео

Новосибирцы жалуются на пешеходный переход на улице Вертковская. По словам людей, после дождя там просто невозможно пройти.

— Вот такой у нас пешеходный переход на аллее Вертковская возле дома по адресу Вертковская, 12, — рассказала читательница КП-Новосибирск, приславшая в редакцию видео. — Когда идет дождь, пройти там практически нереально. Идти приходится либо по колено в воде, либо уже грубо говоря по проезжей части.

На кадрах ролика видно, что тротуар и трамвайные пути действительно полностью находятся в воде. Асфальт, по которому можно было бы пройти, располагается уже в зоне дороги, где ездят машины.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, в Кировском районе Новосибирска на Северном проезде строящийся тротуар затопило водой. Проезжающие по лужам автомобили засняли на видео очевидцы.

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