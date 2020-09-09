«Аж забор перекосило»: в Новосибирске на территории детсада упало дерево

В Новосибирске на территории детского сада упало дерево. Фото: «Нетипичный Новосибирск»\https://vk.com/novosibmi
В Новосибирске на территории детского сада упало дерево. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, которые сфотографировали последствия инцидента.
— Сегодня на детскую площадку в детсаду на улице Урицкого упало дерево. Хорошо, что хоть малышей там рядом не было, — цитирует слова очевидца паблик «Нетипичный Новосибирск».
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что ситуация на самом деле могла бы закончиться куда печальнее, если бы это произошло тогда, когда на прогулке в саду были дети:
— Это очень плохо.
— Ого, дерево огромное. Аж забор перекосило.
— Кошмар, за детей страшно становится, — пишут люди.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как во дворе жилого дома на улице Вертковской в Ленинском районе на автомобили рухнуло дерево. Все произошло около шести часов утра, когда новосибирцы собирались на работу. Среди людей никто не пострадал.
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