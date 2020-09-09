Под Новосибирском село осталось без питьевой воды: следователи ищут виновного

В селе под Новосибирском во время ремонта скважины допустили ошибку — из-за нее все село осталось без питьевой воды. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В селе под Новосибирском во время ремонта скважины допустили ошибку — из-за нее все село осталось без питьевой воды. Из крана она текла грязная и непригодная для использования. Теперь местную администрацию обвиняют в халатности.

— В следственные органы по Новосибирской области поступило сообщение о том, что в результате халатности, допущенной сотрудниками администрации Новомошковского сельсовета, ремонт водозаборной скважины был проведен ненадлежащим образом, из-за чего все село осталось без питьевой воды, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Из-за отсутствия питьевой воды в селе были закрыты все школы и детские сады. Сегодня там уже установили новый насос, в скором времени нормальное водоснабжение должно восстановиться полностью.

После этого инцидента была организована доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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