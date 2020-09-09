Бабье лето в Новосибирске осенью 2020 года: что обещают синоптики

о прогнозам синоптиков, потепление придет в город уже в четверг. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабье лето в Новосибирске осенью 2020 года — когда сибирякам его ждать. По прогнозам синоптиков, потепление придет в город уже в четверг, 10 сентября. А на выходных и в начале следующей недели столбик термометра может достигнуть отметки в 20 градусов и выше.

— В четверг, 10 сентября, в Новосибирской области температура воздуха составит 14 градусов тепла, ожидается облачность, возможен небольшой дождь, ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. В пятницу и на выходных температура воздуха будет составлять в среднем 15-20 градусов тепла, несмотря на облачность, осадков в эти дни не ожидается, ветер будет дуть со средней скоростью 2 метра в секунду. А вот на начало следующей недели прогнозируется повышение температуры вплоть до 21 градуса тепла. В понедельник и вторник осадков не ожидается, ветер также будет слабым, 1 метр в секунду. Ночью температура воздуха будет оставаться стабильной. До конца этой и в начале следующей недели она будет составлять в среднем 7-8 градусов тепла, — сообщает Гидрометцентр России.

А вот сервис Яндекс.Погода сообщает, что потепление в Новосибирск придет в сопровождении дождей. Небольшие осадки ожидаются 10 и 11 сентября, температура воздуха будет составлять в эти дни в среднем 14-15 градусов. На выходных и в начале следующей недели ожидается облачность без осадков, средняя температура воздуха составит 19-23 градусов тепла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru