Под Новосибирском построят новую четырехэтажную поликлинику с травмпунктом и МРТ

Планируется, что жители вместо 12 разрозненных площадок должны получить одно новое современное четырехэтажное здание. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области собираются реализовать самый масштабный проект в сфере здравоохранения — построить семь поликлиник в областном центре. Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание на площадке строительства поликлиники, которая должна стать самой крупной из всех семи — в Ленинском районе. Планируется, что жители вместо 12 разрозненных площадок должны получить одно новое современное четырехэтажное здание.

— Поликлиники — настолько долгожданные объекты в разных районах Новосибирска, что, когда появилась информация о том, что в Кировском районе уже начались реальные строительные работы на площадке, жители других районов, депутаты начали выражать обеспокоенность — не «уйдут» ли их объекты на вторую и третью очередь. Для того, чтобы развеять эти сомнения, проводим сегодня выездное совещание именно в самом густонаселенном — Ленинском районе, на площадке поликлиники №16 — крупнейшего объекта концессионного соглашения. Руководству этой поликлиники в будущем достанется одно из самых больших хозяйств. Эти объекты нельзя назвать поликлиниками в привычном понимании — это крупные амбулаторные центры. Никаких рисков по срокам мы не видим, хотя проект сложный — самый крупный в формате ГЧП, — отметил Губернатор Андрей Травников.

Главе региона доложили, что во время подготовительного этапа уже практически завершены работы по сносу зеленых насаждений и расчистке от мусора у поликлиник №22 и №13. Уже начались аналогичные работы на территории поликлиник №16 и №18. Потом планируется приступить к расчистке площадок поликлиник №2, 7 и 27. Завершить этот этап планируют к 1 октября этого года. Также до конца текущего года планируется установить временные ограждения стройплощадок. Если заключение экспертизы будет получено, то уже в следующем месяце стартуют работы по выносу сетей из зоны строительства и вертикальной планировке площадок. Возведение всех объектов будет идти одновременно.

Губернатор отметил, что особенную важность представляет то, что каждое из учреждений здравоохранения будет построено по индивидуальному проекту. В рамках работ по проектированию были проведены консультации с главными врачами поликлиник, чтобы уточнить особые подробности каждой из них, определить в каком именно оснащении они нуждаются. Во все проекты также закладываются резервы для наращивания мощности приема пациентов с учетом роста населения в прилегающих микрорайонах.

Новое здание поликлиники будет состоять из двух блоков общей площадью свыше 13 850 м2 и будет предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи для взрослого населения, проживающего в данном районе. Работать она будет в две смены по шесть часов шесть дней в неделю, из расчета мощности 1 194 посещения в смену. Стоит отметить, что сейчас к поликлинике прикреплено 104 тысячи человек. Новая поликлиника станет самой большой из всех семи поликлиник, которые будут построены в Новосибирске в рамках проекта ГЧП.

Новый высокотехнологичный медицинский комплекс будет функционально разделен на медицинские блоки: он вместит в себя взрослую поликлинику, травматологический пункт, эндокринологический центр. Здесь также разместятся общие службы и подразделения объекта, центральное стерилизационное отделение и прочие административно-хозяйственные подразделения Отдельным направлением работы станет консультативно-диагностический центр, где будут оборудованы кабинеты МРТ и компьютерной томографии.

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