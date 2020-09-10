Ипотечный ажиотаж: как выиграть гонку за квартиру мечты с выгодной ставкой

Фото предоставлено пресс-службой АО «Банк Акцепт»

Банк Акцепт продолжает прием заявок на льготную ипотеку по госпрограмме (Постановление от 23.04.2020 г. №566). Банк предлагает программы:

- Льготная ипотека от 6,0% годовых. Ставка распространяется на клиентов с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м.

- Льготная ипотека от 6,5 % годовых для собственников бизнеса и предпринимателей при первоначальном взносе от 30%.

- Льготная ипотека от 6,5 % годовых для остальных категорий клиентов, при первоначальном взносе от 20%.

Чтобы оформить льготную ипотеку необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30.04.2020 г. подписать документы на ипотечный кредит. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в один из офисов.

Максимальная сумма кредита:

- в Москве – до 12 млн. руб.

- в Новосибирске, НСО и других регионах РФ – до 6 млн. руб.

Дополнительные условия:

- средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся;

- льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;

- гашение осуществляется только аннуитетными платежами;

- срок кредита до 25 лет.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Банк Акцепт»

Льготная программа действует до 30.09.2020 г., поэтому Банк Акцепт рекомендует задуматься о приобретении квартиры прямо сейчас!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт:. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ruakcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2 «б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19 «б», Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru, InstagramInstagram, «ВКонтактеВКонтакте», FaceBookFaceBook

На правах реклам

Банк Акцепт продолжает прием заявок на льготную ипотеку по госпрограмме (Постановление от 23.04.2020 г. №566). Банк предлагает программы:

- Льготная ипотека от 6,0% годовых. Ставка распространяется на клиентов с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м.

- Льготная ипотека от 6,5 % годовых для собственников бизнеса и предпринимателей при первоначальном взносе от 30%.

- Льготная ипотека от 6,5 % годовых для остальных категорий клиентов, при первоначальном взносе от 20%.

Чтобы оформить льготную ипотеку необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30.04.2020 г. подписать документы на ипотечный кредит. Подать заявку вы можете онлайн, либо обратиться в один из офисов.

Максимальная сумма кредита:

- в Москве – до 12 млн. руб.

- в Новосибирске, НСО и других регионах РФ – до 6 млн. руб.

Дополнительные условия:

- средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся;

- льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;

- гашение осуществляется только аннуитетными платежами;

- срок кредита до 25 лет.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт:. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ruakcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2 «б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19 «б», Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru, InstagramInstagram, «ВКонтактеВКонтакте», FaceBookFaceBook

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