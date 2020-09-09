Погода в Новосибирске в середине сентября: синоптики пугают заморозками до минус 2 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске в середине сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске в середине сентября: синоптики предупреждают о ночных заморозках до -2, но успокаивают тем, что в ближайшие дни прекратится дождь.

— Сегодня и в более ранние дни был ниже температурный фон климатической нормы на 2-6 градусов, потому что пришел северный циклон. Сейчас он совершил петлю и возвращается на север, в Томскую область. Идет рост атмосферного давления, осадки ослабевают. Мы предполагаем, что они полностью прекратятся 11-12 сентября, но будет прохладно ночью, от +3-8 градусов до заморозков в -2 градуса, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин

Тем не менее, синоптики отмечают, что дневная температура вырастет. 10 сентября она будет не выше +12-17, зато к 12 сентября вырастет до +19, а по юго-западу области — до +24 градусов.

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