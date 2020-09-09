Появилось видео столкновения иномарки с грузовиком, где чуть не сгорели трое новосибирцев

Появилось видео столкновения иномарки и грузовика. Фото: стоп-кадр
В соцсети появилось видео столкновения «Toyota Corolla» с грузовиком «Isuzu Forward». От удара иномарка загорелась, а внутри нее зажало пассажиров.
Момент столкновения сняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, что легковушка залетает под кузов грузовик и вспыхивает, как свеча. Ролик опубликован в группе «АСТ-54».
Очевидцы успели потушить огонь до приезда пожарных, рассказали КП-Новосибирск в МЧС по Новосибирской области.
Как сообщили в ГИБДД, за рулем иномарки сидел выпивший водитель. Его с ушибом головного мозга в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также помощь врачей понадобилась двум пассажирам легковушки.
Это произошло ночью 8 сентября напротив дома 83/1 на улице Троллейной.
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