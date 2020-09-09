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Общество

«Ах, так! Теперь тачка моя»: сибиряк поссорился с другом и на ходу вытолкнул его из собственной машины

Теперь мужчине могут дать срок за угон чужого автомобиля
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчины поссорились, когда катались на "Тойоте" по селу.

Мужчины поссорились, когда катались на "Тойоте" по селу.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Двое сибиряков из села Ленинское поругались в машине, да так сильно, что пассажир вытолкнул водителя из-за руля, когда автомобиль ехал по дороге. Мужчина, которого выкинули из собственного автомобиля побежал писать заявление в полицию, а обиженный друг уехал кататься.

— 9 сентября в 00.20 сотрудники полиции задержали подозреваемого в поселке Искра Черепановского района у дома, где жили его родственники. Выяснилось, что в соседнем селе он вместе с владельцем машины распивал спиртное, а потом стали разъезжать по селу. В салоне между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый несколько раз ударил знакомого, сидящего за рулем, а потом вытолкнул его на улицу и угнал автомобиль, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас проводится расследование.

Напомним, ранее в Новосибирске из гаража больницы угнали «Рено». Авто загорелось на Бугринском мосту, угонщика поймали.

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