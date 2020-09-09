«Сама от него отказалась»: новосибирский зоопарк не отдает хозяйке попугая-потеряшку

Попугай замерз и похудел. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"

Попугая Арчи, который улетел от хозяйки несколько дней назад, нашли и поймали. Его заметили строители на многоэтажке — попугай замерз. Строители принесли его в Новосибирский зоопарк.

— Вчера принесли сине-желтого ара, поймали его на стройке и передали люди. Он худой, замерзший, с отросшим клювом, состояние оставляет желать лучшего. Неизвестно, что с ним будет дальше, пока находится под наблюдением специалистов, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе зоопарка.

Мы связались с хозяйкой попугая и спросили будет ли она его забирать.

— Мы сейчас же в зоопарк поедем. Я в любом случае должна сама явиться и все выяснить. Но очень рада, что его нашли, — рассказала КП-Новосибирск Людмила.

Вот только в зоопарке сказали, что вряд ли отдадут хозяйке попугая, по их мнению, женщина бросила птицу в беде.

Напомним, КП-Новосибирск уже писала о том, что Арчи почти неделю назад сбежал. Во время прогулки он стукнулся головой о косяк двери и улетел.

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