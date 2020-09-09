В Новосибирской области коронавирусом заболели 56 человек: выздоровело больше

За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 56 человек. Фото: архив КП

В среду, 9 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 56 человек, при этом выздоровели 59 пациентов инфекционного госпиталя, умерли трое: двое мужчин и женщина.

— В регионе зафиксировано 11 885 случаев COVID-19, в том числе среди детей: инфецирован 701 ребенок, при этом выздоровели 10 640 пациентов, к сожалению, скончались 384 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 38 человек, на ИВЛ — 2 пациента.

Напомним, в Новосибирской области до конца сентября действует режим повышенной готовности. По-прежнему в общественных местах нужно быть в защитной маске. Большую часть ограничений в регионе отменили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru