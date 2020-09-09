В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин и женщина: что о них известно

От коронавируса умерли двое мужчин и женщина за сутки. Фото: архив КП

В среду, 9 сентября стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 59 лет и 64 года, и женщина в возрасте 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 384 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 38 человек, к аппарату ИВЛ подключили 2 пациентов.

Также за последние сутки коронавирус обнаружили у 56 человек, при этом выздоровели 59 пациентов.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 885 человек, в том числе у 701 ребенка, выздоровели 10 640 пациентов.

В регионе сняли почти все ограничительные меры. Но режим повышенной готовности будет еще действовать до конца сентября.

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