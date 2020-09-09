В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин и женщина: что о них известно

От коронавируса умерли двое мужчин и женщина за сутки. Фото: архив КП
В среду, 9 сентября стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.
— Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 59 лет и 64 года, и женщина в возрасте 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 384 человека, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находятся 38 человек, к аппарату ИВЛ подключили 2 пациентов.
Также за последние сутки коронавирус обнаружили у 56 человек, при этом выздоровели 59 пациентов.
Таким образом, с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 885 человек, в том числе у 701 ребенка, выздоровели 10 640 пациентов.
В регионе сняли почти все ограничительные меры. Но режим повышенной готовности будет еще действовать до конца сентября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru