«На вкус, как грецкий орех»: сибирячка нашла у кладбища гриб-цветок, которым лечат рак

Сибирячка нашла у кладбища необычный гриб. Фото: Светлана Чепурнова

Сибирячка по имени Светлана нашли необычный гриб в лесу у кладбища под Бердском. Находка привлекла ее внимание своей необычной формой.

— Я его нашла за старым кладбищем в Бердске, ближе к карьеру где-то. Он похож на шар из орешника, который в корейских салатах продают, только цветом топленого молока. Упругий, гладкий. В диаметре примерно 18 сантиметров. Срывать не стала, так как не знала, что это, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Опытные грибники рассказали женщине, что это редкий гриб — Спарассис Курчавый, по-другому его еще называют грибной капусты.

— Он занесен в Красную книгу: очень редкий гриб. У него вкус и запах грецкого ореха. Очень полезный и лечебный. При онкологии применяют и для иммунитета. Я такой находила в Караканском бору, но очень давно, — рассказала грибница Олеся.

Грибники отмечают, что этот год выдался богатым на урожай. Сибирякам часто попадаются необычные или редкие находки. Так, например, студент магистратуры НГТУ Илья Песчинский отправился за грибами в поселок Юный Ленинец. И совсем не ожидал, что наткнется на очень нескромную находку — 25-сантиметровый сморчок.

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