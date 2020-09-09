«Мне было очень страшно»: новосибирцы чуть заживо не сгорели после столкновения с грузовиком

В машине сработали подушки безопасности. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске на перекрестке Троллейной и 9-й Гвардейской «Тойота Королла» врезалась в грузовик «Исузу Форвард». После столкновения иномарка загорелась. В это время в салоне были трое: водитель и два пассажира. Они оказались заблокированы в автомобили. Помощь им оказывали очевидцы.

— Тут огонь, у меня аж дар речи пропал. Муж пошел вытаскивать пострадавших, выбивают стекла. Картина не для слабонервных, просто месиво, — рассказала очевидица в группе «АСТ-54».

Пострадавших увезли в больницу, водитель "Тойоты" в реанимации.

В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что произошло.

— 8 сентября в 22:40 35-летний водитель «Тойоты Короллы» в алкогольном опьянении ехал по улице Троллейной. Напротив дома 83/1 столкнулся с «Исузу Форвард». В итоге 31-летний пассажир «Тойоты» с сотрясением мозга был отвезен в больницу. У водителя ушиб головного мозга и травмы головы, сейчас он в реанимации, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

В ГУ МЧС КП-Новосибирск пояснили, что горящее авто до приезда пожарных успели потушить очевидцы. Из грузовика вытекло горючее, пожарные смыли топливо с дороги.

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