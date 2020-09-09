В Новосибирске нашли пропавшего после уроков 8-летнего мальчика: близкие рассказали, что случилось

Мальчика, не вернувшегося из школы, нашли. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске нашли 8-летнего мальчика, пропавшего 8 сентября после уроков. Тревогу забили родители, когда ребенок не вернулся домой.

Камера уличного видеонаблюдения показала, что от школы подросток ушел с другом. Как позже сообщили близкие к окружению семьи, школьник заблудился на Западном жилмассиве. Его нашли и передали родителям.

Помощь медиков мальчику не потребовалась.

Напомним, мальчик пропал в Ленинском районе. Он учится в школе №89. Она находится в трех минутах ходьбы от дома, однако в положенное время после уроков Амир домой не вернулся. Мобильного телефона у мальчика с собой не было, поэтому родные обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не вернулся из школы: в Новосибирске ищут 8-летнего мальчика в разноцветной куртке.

С собой у ребенка не было мобильного телефона, его местонахождение неизвестно. (подробнее)