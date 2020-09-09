Сибирячка на «зебре» сбила двух девушек: их отбросило на десять метров

У девушек - травмы головы и ног, сообщают очевидцы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Ленинском районе Новосибирска на перекрестке сбили двух девушек. Их увезли в больницу. Произошло это вечером во вторник, 8 сентября.

— ДТП случилось на перекрестке улиц Филатова и Забалуева. Две девушки, на вид 20-25 лет, переходили дорогу рядом с супермаркетом, в этот момент их сбил кроссовер «Hyundai Creta», за рулем которого была женщина. От удара девушки пролетели около десяти метров. У обеих травмы головы, у одной, возможно, перелом таза, а также ссадины и рваные раны. Водитель «Хендэ» уверяла, что они шли не по пешеходному переходу, и переживала, что потеряет работу, — рассказали в группе «АСТ-54».

От удара они отлетели на несколько метров. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Обеих девушек увезли в больницу, на месте работали «скорая помощь» и ДПС.

Свидетели в комментариях группы рассказали, что пострадавшие шли через дорогу по «зебре», но водитель не затормозила.

В ГИБДД по городу КП-Новосибирск пока не прокомментировали ситуацию.

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