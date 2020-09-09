Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса снова умерли пациенты. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 414 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 52 человек, выздоровели 63 пациента.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 49 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 3 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 829 человек, в том числе у 696 детей, при этом выздоровел 10 581 пациент, к сожалению, скончались 381 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

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