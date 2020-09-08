Ученые объяснили, почему происходят рецидивы рака

Онкология является причиной смерти до 15% людей в год. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики рассказали, почему у онкологии бывают рецидивы и в каких случаях они могут быть особенно опасны. По словам экспертов, метастазы могут развиться, даже если опухоль была диагностирована и удалена на ранней стадии.

— Даже если рак диагностировали на ранней стадии и удалили опухоль, возникает риск того, что болезнь вернется вновь. Главная причина — отдаленные микрометастазы, которые определяют риск дальнейшего рецидива. И возникнуть они могут при любом раке, — сообщил в беседе с изданием NEWS.ru директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

При этом, чем более серьезная у заболевания стадия, тем больше раковых клеток курсирует по организму. Именно поэтому на начальных стадиях шансы уничтожить их полностью гораздо выше.

Несколько видов опухолей не метастазируют в принципе. Поэтому при них риск рецидива довольно низкий, однако есть вероятность, что болезнь может после операции возродиться на том же самом участке. К таким «щадящим» формам рака, например, относится опухоль из базального слоя эпителия кожи или рак щитовидной железы. Их последствия могут проявиться даже через 25 лет. А вот лейкоз наоборот является одним из самых метастазирующих видов рака. При нем в организме накапливается большое количество раковых клеток, которые не отвечают ни за одну функцию, а только медленно отравляют организм.

Известно, что в современном мире онкология является причиной смерти до 15% людей в год. При этом, до 90% всех опухолей остаются опасными для человека из-за угрозы метастазов. Однако современная медицина тоже не стоит на месте и активно занимается лечением этого заболевания. Полностью ликвидировать раковые клетки возможно при комплексном подходе. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия, лучевая терапия помогают бороться со злокачественным новообразованием.

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