Иммунолог рассказал, как прививки от гриппа могут помочь в борьбе с коронавирусом

Не лишним будет сделать прививку также и людям, чей образ жизни или профессия предполагает частое общение с большим количеством людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кому особенно важно делать прививки от гриппа и как они могут помочь в борьбе с коронавирусом. По словам врача, у обоих заболеваний практически одна и та же группа риска.

— Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Дело в том, что принцип вирусной атаки на организм в обоих случаях одинаковый. По этой причине пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину, — пояснил Владимир Болибок изданию NEWS.ru.

В частности, речь идет о людях с сахарным диабетом, избыточным весом, кардиологическими заболеваниями, заболеваниями бронхолегочной системы, а также пожилым, женщинам в положении и планирующим беременность. Для некоторых из них грипп также может быть опасен не столько как болезнь сама по себе, а как те осложнения, которые она может дать.

Кроме того, не лишним будет сделать прививку также и людям, чей образ жизни или профессия предполагает частое общение с большим количеством людей: медикам, учителям и так далее.

По словам иммунолога, вакцина от гриппа не несет в себе никаких рисков для здоровья. Она дает около 80% вероятности, что привитый человек не заболеет совсем, и почти 100% — что заболевание пройдет в легкой форме.

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