«Мы просто в отчаянии»: 60 кошек из новосибирского приюта могут замерзнуть

Волонтеры из Новосибирского приюта не знают, куда деть питомцев, которых никто не захотел взять к себе домой. Фото: Алена Мезенцева

Волонтеры из Новосибирского приюта не знают, куда деть питомцев, которых никто не захотел взять к себе домой. На попечении зоозащитников сейчас находится около 70 животных.

— Конечно, количество поступающих животных меняется в зависимости от сезона, каждое время года имеет свою специфику. За лето к нам попало очень много травмированных животных, а сейчас уже начался сезон, когда нерадивые хозяева просто бросают питомцев на дачах… У нас в приюте их сейчас около 70, при этом, их практически не забирают домой! Такое в моей практики впервые, уж не знаю, с чем это связано… Возможно, пандемия эта сказалась как-то, — рассказала КП-Новосибирск волонтер и руководитель приюта «Лукошко» Алена Мезенцева. — Но факт остается фактом, если нам везет, и кого-то одного все-таки забирают домой, то на его место сразу же находятся несколько новых претендентов. Да еще иногда бывает так, что те, кто взял себе домой котика или собачку через полгода возвращают их назад, руководствуясь разными причинами… А места в приюте больше не становится!

На попечении зоозащитников сейчас находится около 70 животных. Фото: Алена Мезенцева

По словам зоозащитницы, на участке, где располагается приют, сейчас есть новые вольеры для собак, которые установили летом и домики-бытовки, где живут кошки. И если летом котофеев еще можно было держать в вольерах на улице, то сейчас, когда погода стала по-настоящему осенней, так поступить уже не получится.

В два домика все кошки уже не помещаются. Фото: Алена Мезенцева

— В два домика все кошки уже не помещаются — их у нас от общего числа животных около 60. Пришлось даже отдать им два собачьих вольера. А, между прочим, псам тоже не очень хорошо жить в такой тесноте. Животные ни в чем не виноваты, но выбора у нас нет, мы просто в отчаянии, — говорит Алена Мезенцева. — Однозначно, нужна третья бытовка. Но денег на нее нет! Стоит она минимум тысяч 70. Сумма для нас огромная, особенно учитывая то, что мы сейчас много тратим на лечение животных, операции…

Если вы хотите чем-то помочь обитателям приюта, вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-953-861-28-82.

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