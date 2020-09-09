Погода в Новосибирске на 9 сентября 2020 года: достаем зонтики

9 сентября будет холодно и дождливо. Фото: Архив КП

Погода в Новосибирске 9 сентября 2020 года: синоптики снова обещают пасмурное небо и холод.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +12-14 градусов, ночью +6-8. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +10-15 градусов, ночью +3-8 градусов. Ожидается облачность, с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, по востоку местами умеренные. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем будет +8-12 градусов.

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